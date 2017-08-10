Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи из-за испытаний баллистических ракет

В ЕС расширили санкции против КНДР, в частности, в санкционный список добавили девять человек и четыре компании. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Речь идет о замораживании активов и ограничении путешествий и переноса части новых санкций.

"ЕС добавил 9 человек и 4 юридических лиц, включая государственный Банк внешней торговли (FTB), в список лиц и компаний, подлежащих таким действиям, как замораживание активов и ограничения поездок", - говорится в сообщении ЕС.

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Отмечается, что причиной введения санкций является испытание межконтинентальных баллистических ракет, которые Пхеньян осуществил в июле.

Всего в санкционном списке ООН относительно ограничительных мер против КНДР уже находятся 62 человек и 50 компаний. Кроме того, ЕС автономно ввел санкции в отношении 41 лица и 7 компаний.

Как сообщал УНИАН ранее,Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если президент США Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

По информации двух высокопоставленных военных чиновников и двух отставных старших офицеров, план предусматривает атаку тяжелого бомбардировщика B-1B с военной базы в Гуаме.

Сейчас там шесть таких бомбардировщиков. Пары B-1B провели 11 тренировочных вылетов, начиная с конца мая, и последний был в этот понедельник, 7 августа.