Пентагон подготовил план превентивного удара по стартовым площадкам ракет КНДР - американские СМИ

Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если президент США Дональд Трамп отдаст такое распоряжение. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации двоих высокопоставленных военных чиновников и двоих отставных старших офицеров, план предполагает атаку тяжелого бомбардировщика B-1B с военной базы в Гуаме.

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Сейчас там шесть таких бомбардировщиков. Пары B-1B провели 11 тренировочных вылетов, начиная с конца мая, и последний был в этот понедельник, 7 августа.

В этой миссии бомбардировщики будут окружены также беспилотниками, самолетами-дозаправщиками и самолетами-разведчиками. План может быть введен в действие по приказу президента Дональда Трампа.

Отметим, что отношения США и КНДР в последние дни находятся на стадии серьезного обострения. КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".