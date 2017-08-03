Трамп: наши отношения с Россией находятся на как никогда низком и опасном уровне

15:48, 03 августа 2017
Мир
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В ухудшении двусторонних отношений Трамп винит Конгресс, который утвердил закон о новых санкциях против РФ.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп обвиняет Конгресс в ухудшении отношений с Россией, вызванном новыми американскими санкциями.

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"Наши отношения с Россией находятся на как никогда низком и очень опасном уровне. Вы можете поблагодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам здравоохранение (тут, вероятно, идет речь о трудностях у президента США с отменой закона "О доступном здравоохранении" Obamacare)!", - написал Трамп в "Твиттере".

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России.

Документ законодательно закрепляет действующие против России санкции, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США насчет ослабления антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

В этой связи в Европейской комиссии отметили, что при применении каких-либо санкций должны быть учтены европейские интересы. В случае, если этого не произойдет, президент ЕК Жан-Клод Юнкер оставляет за собой право принять адекватные меры. Также если американские санкции поставят в невыгодное положение компании Евросоюза, торгующие с Россией в энергетическом секторе, ЕС готов в течение нескольких дней сделать ответные шаги.

В то же время Юнкер выразил удовлетворение в связи с тем, что «в принципе законопроект был смягчен после того, как ЕС выразил свою обеспокоенность».

«Я заявил на саммите G7 в Таормине и на саммите G20 в Гамбурге: если американцы продолжат (с принятием новых санкций), мы будем готовы адекватно реагировать в считанные дни. В результате значительнвя часть предполагаемых санкций против России была снята», - констатировал он.

По словам Юнкера, в Конгрессе США также убеждены, что санкции будут применены только после того, как пройдут консультации с союзными странами.

Напомним, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Новые санкции предусматривают штрафные меры, в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" в реализации газопровода "Северный поток-2".

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