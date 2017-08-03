Советник Трампа рассказал о предложении президента отказаться от лотереи Green Card

Старший советник Дональда Трампа Стивен Миллер на брифинге для прессы, прошедшем в Белом доме в среду, разъяснил детали проекта поддержанной президентом США реформы выдачи ״грин-карты", передает Голос Америки.

По его словам, это самая большая предлагаемая реформа иммиграционной политики за полвека. "Самый важный вопрос, связанный с иммиграционной системой США - получение "грин-карты". "Грин-карта" - "золотой билет" иммиграции в США", - сказал Миллер.

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Он отметил, что США ежегодно выдают миллион "грин-карт" иностранным гражданам из всех стран мира. "Но мы делаем это независимо от того, продемонстрировал ли этот заявитель навыки, способные принести пользу экономике США", - говорит советник Трампа.

Он отметил, что новый законопроект предполагает несколько крупных исторических изменений.

"Во-первых, он устраняет так называемую цепную миграцию. "Цепная миграция" означает, что если вы попадаете в США по зеленой карте, то это предполагает быстрый путь к получению гражданства, и все преимущества, которыми обладает гражданин США, в том числе - привезти родственника. И тогда люди могут привезти родственника, который может привезти родственника, который может привезти родственника. Поэтому это называется "цепной миграцией"", - рассказал Миллер.

Он отмечает, что такая миграция в течение многих лет массово снижала квалификацию мигрантов в США.

Поэтому, предлагается ограничить семейную миграцию только супругами и несовершеннолетними детьми.

Кроме того, предлагается ввести балльную систему, подобную той, что существует в Австралии и Канаде.

Баллы хотят присуждать за высшее образование, знание английского языка и профессиональные навыки, которые смогут принести пользу экономике США. "Эта часть важна, поскольку может предотвратить вытеснение американских работников", - говорит Миллер. Также будет обращаться внимание на финансовое состояние заявителя.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп представил законопроект The RAISE («Подъем»), который предписывает отказаться от лотереи Green Card.