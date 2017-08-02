Трамп предложил отказаться от лотереи Green Card
Дональд Трамп представил новый законопроект, предлагающий отказаться от лотереи Green Card.
Президент США Дональд Трамп представил законопроект The RAISE («Подъем»), который предписывает отказаться от лотереи Green Card. Представленный законопроект Трамп назвал «одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека».
В подготовке законопроекта Трампу помогали сенаторы Дэвид Пердью и Том Коттон, говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает РБК.
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Законопроект предлагает вместо лотереи Green Card ввести «соревновательный процесс», в котором больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, говорящие на английском языке, которые могут финансово обеспечить себя и свою семью и обладают «профессиональными навыками, необходимыми для американской экономики», заявил Трамп.
Программа «Иммиграция по программе виз для иммигрантов разных национальностей» (Diversity Visa) действует в США с 1990 года. Ежегодно определяются 50 тыс. победителей лотереи Green Card из стран с исторически низким уровнем иммиграции в США. Победители лотерею получают вид на жительство и разрешение на работу.