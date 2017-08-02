Министр юстиции США 4 августа объявит о расследовании утечек из Белого дома - СМИ

Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс планирует на этой неделе объявить о начале уголовного расследования утечек конфиденциальной информации из Белого дома и из министерств правительства.

Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News, который ссылается на источники в администрации президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Согласно их сведениям, пресс-конференция Сешнса запланирована на пятницу, 4 августа.

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Ожидается, что министр юстиции объявит фактически войну негласной передаче американским СМИ конфиденциальной информации о работе и взаимоотношениях членов администрации Трампа.

Глава минюста также уделит особое внимание уголовной части будущего расследования с упором на недопустимость разглашения сведений, являющихся государственной тайной.

Тема утечек из Белого дома весьма злободневна с учетом серии скандальных кадровых перестановок, происшедших в последние две недели.

21 июля было объявленоо назначении Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома, что повлекло за собой отставки пресс-секретаря Шона Спайсера и руководителя аппарата Райнса Прибуса. Должность Прибаса досталась Джону Келли, который до этого руководил министерством внутренней безопасности.

Серия перестановок завершилась в минувший понедельник отставкой Скарамуччи, который исполнял свои обязанности всего 10 дней.