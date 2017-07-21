Пресс-секретарь Трампа подал в отставку - The New York Times

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подал в отставку. Об этом передает газета The New York Times, ссылаясь на собственный источник.

Причиной увольнения New York Times называет несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

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Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования, напомнила "Медуза". После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечалось в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.

Напомним, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией. Ранее появились сообщения, что генерал-лейтенант в отставке Флинн обсуждал возможную отмену санкций в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком - за несколько недель до вступления Дональда Трампа на пост президента.