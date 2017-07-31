Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома Скарамуччи спустя 10 дней после назначения

Энтони Скарамуччи покинет пост директора по коммуникациям Белого дома. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Энтони Скарамуччи покинет свой пост директора по коммуникациям Белого дома. Мистер Скарамуччи решил, что будет лучше, если он позволит главе аппарата Белого дома Джону Келли начать с чистого листа и сформировать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - сказано в тексте сообщения.

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Несколько ранее об увольнении Скарамуччи написало издание The New York Times со ссылкой на три источника. Его увольнения требовал новый глава администрации Джон Келли.

Так, по данным NYT, президент США Дональд Трамп решил уволить директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который отработал всего 10 дней. "Однако, пока неясно, останется ли Скарамуччи в Белом доме на другом посту, или он будет уволен окончательно", - отметило издание.

Как сообщал УНИАН, после назначения 21 июля Энтони Скарамуччи на свою должность в отставку подал пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер. Он назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

Также стало известно, что после назначения Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов. Журнал The New Yorker сообщил в четверг, 27 июля, что Скарамуччи назвал на то время главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса "параноидальным шизофреником".

28 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил Райнса Прибуса с поста главы аппарата Белого дома и поставил на этот пост министра внутренней безопасности США Джона Келли.