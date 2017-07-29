Трамп уволил Прибуса с поста главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп уволил Райнса Прибуса с поста главы аппарата Белого дома и поставил на этот пост министра внутренней безопасности США Джона Келли.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

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"Я с радостью сообщаю вам о том, что только что назначил генерала Джона Келли главой аппарата Белого дома", - написал Трамп.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

По его словам, Келли является "великим американцем и великим лидером". Трамп также отметил заслуги Келли на его текущем посту министра внутренней безопасности страны.

Также, президент США поблагодарил Райнса Прибуса "за его службу и преданность стране". "Мы многого достигли вместе и я горжусь им!", - добавил Трамп.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подал в отставку. Причиной увольнения New York Times называет несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.

После назначения Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома в окружении президента Дональда Трампа дело дошло до открытых конфликтов. Журнал The New Yorker сообщил в четверг, 27 июля, что Скарамуччи назвал Райнса Прибуса "параноидальным шизофреником".