СМИ: в США проверяли телефоны сотрудников Белого дома из-за утечек информации

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, передает РБК.

По словам собеседников издания, на прошлой неделе, после того как в СМИ просочилась информация с закрытого совещания сотрудников пресс-службы Белого дома, Спайсер вызвал всех присутствовавших на мероприятии в свой кабинет, где провел с ними беседу. При входе в кабинет Спайсера сотрудники должны были сдать на проверку свои телефоны, чтобы доказать, что им нечего скрывать, пишет издание. При этом в кабинете ​Спайсера также присутствовали юристы.

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Во время встречи, которую источники Politico назвали экстренной, Спайсер напомнил, что, согласно американскому законодательству, сотрудникам администрации запрещено пользоваться мобильными приложениями, которые шифруют и автоматически удаляют отправленные сообщения.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома пригрозил своим подчиненным «большими проблемами», если утечки вновь повторятся.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что ФБР не может прекратить утечку государственной информации в СМИ. Он также распорядился о том, чтобы лица, передающие подобные данные СМИ, были немедленно найдены.