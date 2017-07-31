В Госдепе США прокомментировали решение РФ выслать американских дипломатов

Вашингтон сожалеет о решении России выслать сотрудников американской дипмиссии.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, передает Associated Press.

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"Это вызывает сожаление и эти действия неуместны. Мы оцениваем влияние такого ограничения и то, как мы будем реагировать на него. В настоящее время у нас больше никаких комментариев", - отметили в Госдепе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в ответ на новые санкции США. Всего в России должны остаться 455 дипломатических сотрудников США.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве и вероятное вмешательство Кремля в избирательную кампанию.

Администрация Обамы отметила, что дипломатические имения в Нью-Йорке и Мэриленде "использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что не намерен осуществлять зеркальные меры, поскольку надеется улучшить отношения с США после прихода в Белый Дом нового президента Дональда Трампа.