Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов

Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов в качестве ответной меры на новые санкции США. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия-1", сообщают "Вести".

Всего в России должны будут остаться 455 дипломатических сотрудников США. Таким образом, численность американского персонала сравняется с численностью российских дипломатов, работающих в США.

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По словам Путина, такая мера должна оказаться "вполне чувствительной" для работы дипломатического ведомства США.

"Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", - сказал Путин.

Президент России также добавил, что Москва пока не будет вводить дополнительных ограничений в отношении Вашингтона, поскольку это навредит международным связям России.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве и вероятное вмешательство Кремля в избирательную кампанию.

Администрация Обамы отметила, что дипломатические имения в Нью-Йорке и Мэриленде "использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что не намерен осуществлять зеркальные меры, поскольку надеется улучшить отношения с США после прихода в Белый Дом нового президента Дональда Трампа.