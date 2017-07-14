Бывшего президента Перу и его супругу арестовали на 18 месяцев

Суд постановил заключить под стражу на 18 месяцев бывшего президента Перу Оланта Умала и его супругу Надин Хередиа. В это время прокуратура будет готовить против них обвинения. По сообщению Reuters, их подозревают в отмывании денег.

Читайте такжеЭкс-президента Бразилии приговорили к 9,5 годам за взяткиСудья Лимы Ричард Консепсьйон мотивирует свое решение тем, чтобы не позволить супругам убежать от правосудия.

По информации издания, бывшего президента и его супругу подозревают в коррупционной деятельности в период его президентства. Это дело расследуют уже три года. В свою очередь подозреваемые отрицают свою вину и считают свое заключение несправедливым. "Это подтверждает факт злоупотребление властью, с которой мы столкнемся в защите наших прав", - сказал Умала.

Оланта Умала, в прошлом военный офицер, занимал пост президента страны с 2011 по 2016 годы. Надин Хередиа - соучредитель националистической партии, которую основал Умала.