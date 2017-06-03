В Чили вынесли приговор более 100 сотрудникам спецслужб Пиночета

Суд в Чили приговорил к разным срокам тюремного заключения 106 бывших сотрудников спецслужб и военных за похищения и убийства в середине 1970-х годов во время правления Аугусто Пиночета, передает Би-Би-Си.

Все приговоренные работали в созданном Пиночетом управлении национальной разведки (DINA) и принимали участие в спецоперации "Коломбо", направленной против представителей оппозиции.

Экс-сотрудников DINA обвиняют в причастности к исчезновению и убийству 16 человек.

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Как отметил судья, все убитые были членами социалистической партии или левыми активистами.

Они были арестованы в Сантьяго с июня 1974 года по январь 1975 года. Затем их отвезли в центры для допросов, после чего никто не видел их живыми.

Согласно приговору, обвиняемые получили от полутора до 20 лет тюрьмы, однако многие из них уже отбывают сроки по другим обвинениям.

Во время правления Пиночета (1973-1990 годы) в Чили пропали без вести или погибли около 3 тысяч человек, многие были вынуждены бежать за границу.

В ходе операции "Коломбо" пропали без вести 119 чилийских опозиционеров. Власти объясняли их исчезновение тем, что они были высланы из страны и убиты своими бывшими соратниками или сотрудниками иностранных спецслужб.

Пиночет пришел в власти в 1973 году в результате военного переворота, в ходе которого был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде.