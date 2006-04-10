Путин поставил Украине условие

Президент России Владимир ПУТИН заявляет, что Россия, Беларусь и Казахстан готовы к созданию Единого экономического пространства.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом В.ПУТИН сказал на совещании с членами правительства РФ.

"Наши украинские партнеры хорошо знают и на экспертном уровне, и на уровне политического руководства страны о том, что присоединением к ЕЭП мы будем считать не подписание части документов, а всего пакета", - отметил В.ПУТИН.

Также президент России подверг критике главу Минпромэнерго Виктора ХРИСТЕНКО за затягивание создания Единого экономического пространства и потребовал ускорить эту работу. "Вы нарушили сроки, о которых договаривались ранее - не позднее конца марта, уже апрель, а пакет из 38 документов до сих пор не подписан", - подчеркнул В.ПУТИН.

Как сообщалось, 6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ заявил о готовности Украины подписать 11 документов из первого пакета по формированию ЕЭП. Таким образом, Украина готова пройти первый этап - формирование зоны свободной торговли в условиях ЕЭП с минимальными таможенными, налоговыми и другими барьерами. "После того, как все государства, которые являются участниками ЕЭП, станут членами Всемирной торговой организации, то можно будет выходить на следующий уровень более глубокой интеграции", - подчеркнул А.КИНАХ.