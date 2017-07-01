Подробности стрельбы в больнице Нью-Йорка: один человек погиб и шестеро ранены

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы в больнице Bronx Lebanon в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам стрелок покончил жизнь самоубийством, сообщил в ходе открытой пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

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Убитый стрелком в ходе инцидента человек был доктором и работал в больнице, уточнил он. При этом мэр подчеркнул, что инцидент не был связан с терроризмом.

Как сообщает Associated Press, стрелявший также был сотрудником госпиталя. Он проник в задние больницы, спрятав винтовку под свой халат. По данным источников в правоохранительных органов, нападение совершил семейный врач Генри Белло.

Как сообщал УНИАН ранее, вооруженный человек открыл огонь в помещении больницы в районе Бронкс в Нью-Йорке. Инцидент произошел 30 июня в 14:50 по местному времени.