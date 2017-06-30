В больнице Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие

Вооруженный человек открыл огонь в помещении больницы в районе Бронкс в Нью-Йорке, передает Би-Би-Си.

По предварительным данным, в результате стрельбы есть пострадавшие, их число уточняется.

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Сообщается, что стрельбу устроил вооруженный мужчина, одетый в докторский халат.

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что медперсонал госпиталя забаррикадировался в различных помещениях здания, в то время как полиция ведет поиск стрелявшего.

Как сообщает The New York Times, по меньшей мере три врача пострадали в результате стрельбы.

CNN со ссылкой на источники в полиции сообщил, что стрельбу открыл бывший сотрудник этого медицинского учреждения. По информации телеканала, он мертв.

Район, прилегающий к больнице, оцеплен стражами порядка. В небе над местом инцидента барражируют полицейские вертолеты.