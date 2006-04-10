Лукашенко объявлен персоной нон-грата в Европе
13:00, 10 апреля 2006Мир
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ЕС запретил въезд на свою территорию Президенту Беларуси и 30 его чиновникам
Сегодня Европейский Союз запретил въезд на территорию стран блока Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО и 30 белорусским чиновникам: министрам, прокурорам и представителям региональных избирательных комиссий, передает Рейтер.
Как сообщил один из европейских чиновников, министры иностранных дел ЕС приняли это решение в связи с президентскими выборами в Беларуси 19 марта, результаты которых они сочли сфальсифицированными.
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