Лукашенко объявлен персоной нон-грата в Европе

Сегодня Европейский Союз запретил въезд на территорию стран блока Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО и 30 белорусским чиновникам: министрам, прокурорам и представителям региональных избирательных комиссий, передает Рейтер.

Как сообщил один из европейских чиновников, министры иностранных дел ЕС приняли это решение в связи с президентскими выборами в Беларуси 19 марта, результаты которых они сочли сфальсифицированными.