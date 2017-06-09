Коми во время слушаний по меньшей мере пять раз назвал Трампа лжецом

В одном из комитетов Сената США состоялись слушания, во время которых экс-глава ФБР Джеймс Коми рассказал о характере и деталях его отношений с президентом Дональдом Трампом. Об этом информирует CNN.

В течение часа показаний он умудрился назвать президента США лжецом дважды. И даже в приветственном слове Коми звучали обвинения в адрес Трампа, так он опроверг слова главы Белого дома о том, что фигура Коми была непопулярной среди сотрудников ФБР, а также заявление о том, что Бюро было неорганизованным и хаотичным.

"Это была ложь", - отрезал Коми.

Читайте такжеЭкс-директор ФБР о расследовании по вмешательству России в выборы: Трамп просил о лояльности

Также Коми пояснил, почему документировал свои разговоры с Трампом и вновь заявил о лжи. Мол, Трамп мог соврать о сути их разговоров.

На втором часу слушания Коми еще трижды назвал Трампа лжецом во время ответов на вопросы.

Напомним, что ранее бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает, что во время обеда в январе с президентом Дональда Трампом, тот "хотел получить что-то" в обмен на разрешение Флину остаться на посту директора ФБР.