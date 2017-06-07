Коми заявил о попытке Трампа повлиять на расследование связей Флинна с РФ

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп говорил ему прекратить расследование возможных связей президентского советника Майкла Флинна с Кремлем. Об этом Коми сообщил в среду, 7 июня, в письменном заявлении в преддверии слушаний в Сенате США, как сообщает DW.

"Я надеюсь, что вы знаете, как дать этому спокойствие, как дать покой Флинну. Он хороший парень", - процитировал Коми слова Трампа, сказанные во время встречи в Овальном кабинете 14 февраля. Как пишет бывший директор ФБР, он воспринял слова президента как просьбу прекратить расследования в отношении ложных заявлений Флинна о связях с российским послом в декабре прошлого года.

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В ходе встречи 27 января в Зеленой комнате Белого дома Трамп начал обсуждать с Коми его работу на посту главы ФБР. Когда Коми настоял на своей незаангажированности и независимости, Трамп сказал ему "Мне нужна лояльность. Я рассчитываю на лояльность". "Я не двигался, не говорил и не менял своего выражения лица никоим образом в течение паузы, которая наступила после этих слов", - добавил Коми.

Как сообщалось, Трамп уволил Коми с должности директора ФБР, мотивировав это сначала рекомендациями минюста США, а позже - собственным решениям и неудовлетворительным уровнем работы Коми. Критики Трампа подозревают, что таким образом он пытался оказать давление на расследование ФБР относительно роли России в выборах президента США.