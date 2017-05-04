В РФ хотят создать аналог американской "грин карты" - СМИ

В России планируют создать аналог американской «грин карты» в 2019 году. В российском министерстве связи и массовых коммуникаций РФ разработали соответствующий проект. Об этом пишут "Известия".

Соответствующий проект программы "Цифровая экономика" вводит понятие "карта россиянина".

"Программа «Цифровая экономика» состоит из большого количества разделов. В разделе «привлечение иностранных специалистов и российских специалистов, уехавших за рубеж» сказано, что к 2019 году должна быть введена в оборот карта российского соотечественника, предоставляющая иностранным специалистам высокой квалификации российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда и работы на территории РФ", - пишет издание.

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Издание пишет, что владелец этой карты получил бы право на ряд привилегий — на работу в России, бесплатное обучение, медицинскую помощь, а получить "карту россиянина" могли бы бывшие граждане СССР или их родственники. Однако, данный законопроект не был внесен в Госдуму РФ.