Крушение сухогруза в Черном море: судно раскололось надвое, спасен один украинец

В ходе спасательной операции в Керченском проливе был спасен гражданин Украины, находившийся на затонувшем сухогрузе «Герои Арсенала». Об этом сообщает РБК.

Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.

В Росморречфлоте подтвердили, что на борту судна, направлявшегося из порта Азов в турецкий город Самсун, находились 12 человек — девять граждан Украины, два россиянина и один гражданин Грузии.

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В свою очередь пресс-служба Следственного комитета России сообщила о том, что в ходе спасательной операции вблизи Керченского пролива были спасены «несколько членов экипажа». ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК России сообщает о том, что спасти удалось троих моряков.

При этом в "МЧС" Крыма ТАСС информацию о спасении трех человек не подтвердили. Там указали, что из воды извлекли только одного моряка.

Судно «Герои Арсенала» раскололось надвое во время шторма в районе Керченской переправы. Сухогруз затонул примерно в 14 морских милях от побережья Крыма. В районе крушения сухогруза сохраняются тяжелые погодные условия.