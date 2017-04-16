Референдум в Турции: оппозиция обвинила власти в манипуляциях при подсчете голосов

Глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер заявил, что власти занимаются манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

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"Идет манипулирование результатами. По данным наших наблюдателей, побеждают противники президентской системы. Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждают "нет", - сказал Аксюнгера.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщается на сайте агентства "Анадолу", уже подсчитано данные с более 99% бюллетеней, согласно которым поправки в Конституцию поддержали свыше 51% граждан, высказались против – более 48%.

Как сообщал УНИАН, в Турции сегодня проходил референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.