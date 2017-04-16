По предварительным данным большинство граждан Турции поддержали усиление власти Эрдогана
19:11, 16 апреля 2017Мир
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Уже подсчитано данные с более 70% бюллетеней, изменения в Конституцию поддержали свыше 54% граждан, высказались против – более 45%.
Иллюстрация REUTERS
По предварительным данным, большинство проголосовавших на референдуме в Турции поддержали предложенные изменения в Конституцию, предусматривающие усиление власти президента.
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Как сообщается на сайте агентства "Анадолу", уже подсчитано данные с более 70% бюллетеней, согласно которым поправки поддержали свыше 54% граждан, высказались против – более 45%.
Как сообщал УНИАН, в Турции сегодня проходил референдум по внесению изменений в Конституцию страны. Главным вопросом, вынесенным на референдум, является введение в Турции президентской системы правления.
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