ВВС США разместят в Европе истребители F-35A

Военно-воздушные силы США в ближайшие два дня разместят в Европе небольшое количество истребителей F-35A Lightning II. Они, наряду с другими самолетами США и НАТО, будут на протяжении нескольких недель использоваться для инструктажа в рамках программы European Reassurance Initiative, сообщила пресс-служба министерства обороны США в пятницу, 14 апреля, как сообщает DW.

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В сообщении указывается, что размещение этих истребителей в целях обучения знаменует собой важную веху и логичный следующий этап в деле реализации программы, позволяющей ВВС продемонстрировать на новом уровне боевые возможности истребителей пятого поколения. Этот шаг также позволит уточнить требования для базирования F-35A в Европе, которая должна получить такие самолеты в начале 20-х годов, отмечается в документе.

В пресс-релизе ВВС США говорится, что F-35A - это многоцелевой высокоточный истребитель-штурмовик, не имеющий аналогов по поражающей способности, выживаемости и оперативной совместимости.