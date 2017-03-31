Студент-пародист занимает второе место в рейтинге кандидатов на пост президента Сербии

Премьер-министр Сербии Александру Вучич уверенно лидирует в социологических опросах, однако в последнее время на второе место в них неожиданно вышел кандидат под псевдонимом Белый, как сообщает Би-би-си.

Еще одна особенность этих выборов - эксперты до сих пор гадают, почему правящая Прогрессивная партия решила выдвинуть на них не действующего президента Томислава Николича, а премьер-министра Вучича.

Николич отработал на своем посту только один пятилетний срок, мог баллотироваться на следующий, но в феврале его однопартийцы единогласно проголосовали за выдвижение Вучича.

Что бы ни стало поводом к этому, пока этот выбор можно считать удачным. За победу соревнуются 11 кандидатов, но, по данным соцопросов, Вучич должен победить уже в первом туре, набрав больше 50% голосов.

Если вдруг этого не произойдет, второй тур голосования должен состояться не позже 16 апреля.

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И вот на эту не предвещавшую сюрпризов сцену сербской политики неожиданно ворвался новый персонаж - 26-летний комик-пародист Лука Максимович, решивший участвовать в выборах под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый.

Белый он в прямом смысле слова - на публике он появляется в ослепительном белоснежном костюме с белым галстуком, а периодически даже садится верхом на белого коня.

Лука Максимович не скрывает, что пошел на выборы в пику фавориту гонки Александру Вучичу. Задача Белого - отобрать у Вучича как можно больше голосов, чтобы не допустить победы премьер-министра в первом же туре.

Вместо политической программы Белый завоевывает избирателей красочными смешными видеороликами и эксцентричными выходками.

Неожиданностью для остальных политиков стало уже то, что Максимовичу удалось собрать в свою поддержку необходимые по закону 10 тыс. подписей избирателей. Он собрал даже больше - выстроились целые очереди из желающих поддержать Белого.

Главный лозунг его предвыборной кампании звучит на сербском как "Бели - Само Jako!", смысл которого на русском языке уместно передать с помощью емкого молодежного выражения: "Только Белый, только хардкор!".

Въезжая в города и села на белом коне в образе Гендальфа из "Властелина колец", Максимович не просто заставляет изберателей улыбаться, он предлагает им альтернативу и на предстоящих выборах, и в целом в сербской политической жизни.

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Предвыборные речи Белый превращает в рэп. Своим избирателям он обещает "окончательную банализацию политической и общественной жизни".

Максимовича можно было бы счесть очередным политическим фриком, какие появляются на любых демократических выборах, если бы его предвыборную кампанию в интернете уже не признали в Сербии лучшей на нынешних выборах.

"Внимание, которое мы привлекаем к себе, - это пощечина властям и оппозиции. Они должны спросить себя, куда они привели страну, если вымышленный персонаж участвует в выборах и люди за него голосуют. Это значит, что что-то не в порядке", - говорит сам Лука Максимович.

В социологических опросах Белый постоянно только прибавляет, добравшись уже до второго места. Шансов на второй тур у него, правда, все еще мало.