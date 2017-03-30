В Москве произошел взрыв на машиностроительном заводе, есть жертвы

Три человека погибли и один пострадал при взрыве газового баллона на юго-востоке Москвы, передает ТАСС.

"Взрыв произошел на территории завода "Молния" на Рязанском проспекте. В результате взрыва газового баллона три человека погибли и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

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АО "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния" основано 5 октября 1929 года. С 1945 года - первый серийный завод нынешней госкорпорации "Росатом" в области изготовления нестандартного оборудования для АЭС, также производит специализированные технические средства для силовых ведомств (Минобороны России, ФСБ России, ФСО России) и продукцию гражданского назначения.

Ранее в России произошел пожар на пороховом заводе.