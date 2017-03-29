Германия ожидает сложного процесса выхода Великобритании из ЕС

После официального заявления о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) ожидает сложных переговоров с Лондоном. "Переговоры для обеих сторон не будут легкими", - заявил Габриэль в среду, 29 марта, как сообщает DW.

Глава немецкого МИД призвал сделать все, чтобы отношения между Великобританией и Евросоюзом оставались дружескими.

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В то же время в немецком правительстве отметили, что Берлин "хорошо подготовлен" к этому переговорному процессу. "Соединенное Королевство, конечно, останется партнером, партнером по НАТО, партнером как страна Европы (...)", - заявила пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер.

Великобритания первой в истории ЕС заявила о своем выходе из Союза. Официальное письмо за подписью премьер-министра страны Терезы Мэй был передан в Брюсселе послом страны в ЕС Тимом Барроу президенту Европейского Совета Дональду Туску. Переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit могут продолжаться следующие два года.