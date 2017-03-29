Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо о намерении ее страны выйти из состава Евросоюза, сообщает Reuters.

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Тереза Мэй подаст документы о выходе Соединенного Королевства из ЕС президенту Европейского совета Дональду Туску в среду, 29 марта, через своего представителя в европейском содружестве Тима Барроу.

После этого начнутся переговоры об условиях выхода страны из состава политического блока.

Как добавляет Reuters, у британского премьер-министра будет два года, чтобы урегулировать условия выхода ее страны, прежде чем Brexit вступит в силу в конце марта 2019 года.

Результаты переговоров будут формировать будущее экономики Великобритании, пятой в мире по величине, определять, сможет ли Лондон сохранить свое место в качестве одного из двух ведущих мировых финансовых центров.

Для ЕС, который уже оправился отпоследовавших друг за другом кризисов -финансового и наплыва беженцев - потеря Великобритании является самым большим ударом за более чем 60 лет существования.

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Лидеры ЕС утверждают, что не хотят наказывать Великобританию за ее решение. Но на фоне подъема националистических и євроскептических движений они не могут позволить себе дать Лондону щедрые условия выхода из ЕС, которые могли бы побудить другие государства-члены последовать его примеру.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта сообщит руководству ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского Союза согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает выход Великобритании из единого европейского рынка, что позволяет ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.