Лондон не будет проводить переговоры о новом референдуме в Шотландии

Правительство Великобритании не будет проводить переговоры с шотландским правительством о новом референдуме о независимости Шотландии.

Об этом в Лондоне заявили во вторник, 28 марта, после голосования шотландских парламентариев за проведение нового референдума по отделению от Соединенного Королевства, передает Deutsche Welle.

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"Было бы несправедливым по отношению к народу Шотландии просить его принимать важное решение без необходимой информации о наших будущих отношениях с Европой или о том, как будет выглядеть независимая Шотландия", - говорится в заявлении британского правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости страны и выходе из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В 2014 году шотландцы проголосовали против независимости в разрезе 55% против 44%.