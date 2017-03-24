США ужесточают процедуру выдачи въездных виз
Дональд Трамп обещал экстремально ужесточить проверку лиц, въезжающих на территорию США. Он выполняет обещание, и на сей раз может уже не опасаться вмешательства судов. Исключения будут сделаны для граждан 38 государств.
Администрация США значительно ужесточает доступ на территорию США для миллионов приезжающих со всего мира. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает газета The New York Times со ссылкой на меморандумы для внутреннего пользования, разосланные госсекретарем Рексом Тиллерсоном по американским диппредставительствам, как сообщает DW.
Согласно этим меморандумам, разосланным в период с 10 по 17 марта, резко ужесточаются правила въезда в США для граждан всех стран, за исключением 38 государств, в число которых входят Германия и почти вся Европа, а также Австралия, Япония, Южная Корея и ряд других. Как отмечает New York Times, новые предписания разработаны во исполнение меморандума президента США Дональда Трампа от 6 марта, в котором он поручил госдепартаменту и другим ведомствам ужесточить проверку въезжающих в США.
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Ответственность за проверку въезжающих в США возлагается на консульских работников. Они должны будут тщательно проверять иностранцев на предмет связей с джихадистской группировкой "Исламское государство". Желающие получить въездную визу в США должны будут сообщать не только обо всех работодателях и посещенных странах за последние 15 лет, но и представить все свои адреса электронной почты, телефонные номера и логины к социальным сетям.
Адвокаты полагают, что введение новых правил привет к увеличению отказов в выдаче виз, а также к значительному замедлению обработки заявлений. Дональд Трамп уже дважды потерпел поражение в судах, пытаясь ввести запрет на въезд в США для граждан сначала семи, а впоследствии шести преимущественно исламских государств, в том числе Ирана, Йемена и Судана.
Президент объясняет свои действия угрозой для США со стороны "исламского радикального терроризма". Между тем правозащитная организация "Антидиффамационная лига" сообщает, что в период с 2006 по 2015 год от нападений доморощенных террористов в Соединенных Штатах погибли 295 человек, при этом 206 из них стали жертвами белых расистов. Террористы, борющиеся против правительства США, убили 44, а доморощенные исламские экстремисты - 38 американцев.