Командующий НАТО в Европе заподозрил Россию в предоставлении помощи талибам

Главный командующий НАТО заявил, что Россия, возможно, оказывает помощь исламистскому движению «Талибан» в Афганистане, которое воюет против поддерживаемой США власти страны.

Как заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе и командующий войск США в Европе генерал армии США Кертис Скапарротти на слушаниях в комитете по делам силовых структур Сената Конгресса США, он видел свидетельство того, что Россия наращивает усилия с целью оказать влияние на «Талибан» и, по его словам, «возможно, даже поставлять» этой группировке, передает «Радио Свобода».

Какое именно поставки он имел в виду, генерал не уточнил.

Читайте такжеТеррористы "ДНР" являются более смертоносными, чем "Талибан" и "Боко Харам" - исследования

Похожие обвинения уже звучали ранее, в России их отрицали.

Представители «Талибана» заявили агентству «Рейтер», что имеют значительные контакты с Москвой по крайней мере с 2007 года, но заверили, что российское вмешательство не выходит за пределы «моральной и политической поддержки».

Международные силы под руководством США воевали против талибов, сбросив их власть в Афганистане, с 2001 года, после терактов 11 сентября того года в США. После завершения международной операции в конце 2014 года Вашингтон договорился с Кабулом о дальнейшем пребывании части войск США в Афганистане для помощи в борьбе с талибами афганским силовым структурам. В последнее время афганские правительственные силы теряют под натиском талибов все новые части страны.