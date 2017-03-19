Президент Египта впервые посетит США
03:02, 19 марта 2017Мир
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Визит состоится по приглашению президента США Дональда Трампа.
Абдель Фаттах ас-Сиси / REUTERS
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Вашингтон в первую неделю апреля, как передает Reuters.
Сообщается, что этот визит станет первым визитом главы государства в США.
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Сиси был избран через год после того, как после массовых протестов был отстранен от власти военный президент Мусульманского братства Мухаммед Мурси.
Трамп пригласил Сиси в январе, но дата визита не была объявлена.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в Вашингтоне прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран должны были встретиться во вторник, но из-за погодных условий встречу перенесли.
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