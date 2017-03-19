Президент Египта впервые посетит США

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит Вашингтон в первую неделю апреля, как передает Reuters.

Сообщается, что этот визит станет первым визитом главы государства в США.

Читайте также"Не изоляционист": Трамп назвал себя сторонником свободной и справедливой торговли

Сиси был избран через год после того, как после массовых протестов был отстранен от власти военный президент Мусульманского братства Мухаммед Мурси.

Трамп пригласил Сиси в январе, но дата визита не была объявлена.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Вашингтоне прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран должны были встретиться во вторник, но из-за погодных условий встречу перенесли.