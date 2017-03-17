Меркель прилетела на встречу с Трампом (фото, видео)
Ночевать в США канцлер не останется.
В Вашингтоне проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран должны были встретиться во вторник, но из-за погодных условий встречу перенесли, сообщает ТСН.
Меркель и Трамп встречаются один на один. По предварительному плану, встреча должна длиться 25 минут, дальше начнутся переговоры в расширенном формате – они продлятся два часа, после семи вечера по Киеву лидеры выйдут на совместную пресс-конференцию.
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После этого визит Меркель в Вашингтон не закончится: в программе обед и дальнейшие переговоры, которые продлятся вплоть до самого вечера. В американской столице немецкий лидер не будет ночевать – уже вечером она полетит домой.
Официальные представители Белого дома неоднократно заявляли, что Трамп скорее всего попросит совета относительно одного важного международного вопроса: России и политики в отношении нее. Обсудят лидеры и украинский вопрос.