В здании министерства финансов Германии нашли самодельное взрывное устройство

Полиция Берлина объявила, что в подозрительном свертке, найденном утром 15 марта в министерстве финансов страны и спровоцировавшем частичную эвакуацию здания из-за угрозы взрыва, действительно оказалось взрывное устройство.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным полиции, бомба была самодельной. Она состояла из компонентов, которые обычно используются для производства пиротехники, и была спроектирована так, чтобы нанести серьезные увечья тому, кто вскроет сверток.

В полиции не уточнили, есть ли уже подозреваемые в создании бомбы и ее доставке в министерство финансов. Также полицейские не сообщили, усматривают ли в случившемся признаки терроризма.

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В самом ведомстве происшествие комментировать отказались.

Подозрительный сверток поступил по почте в отдел по работе с корреспонденцией.

Прибыв в министерство, полиция эвакуировала часть здания. Однако саперам не удалось быстро установить, представляет ли сверток реальную угрозу. После этого его решили вывезти на специальный полигон для дальнейшего обследования, а эвакуированным сотрудникам ведомства разрешили вернуться на рабочие места.

Как сообщал УНИАН, недавно в результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка.