В Париже предотвратили атаку смертника: задержаны четыре человека
В результате антитеррористических рейдов французской полиции в городе Монпелье на юге страны были задержаны трое мужчин и 16-летняя девушка.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти.
У задержанных были обнаружены взрывчатые вещества домашнего изготовления, а именно трипероксид триацетона, который обладает большой разрушительной силой.
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Такая же взрывчатка использовалась в ходе парижских атак 2015 года, она пошла на изготовление поясов смертников.
Жертвами терактов в ноябре 2015 года стали 130 человек, более 350 были ранены.
В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.
В начале февраля человек с мачете попытался напасть на солдат, охраняющих вход в Лувр.
Нападавший, 29-летний Абдулла Хамами, получил тяжелое огнестрельное ранение.