Меркель поддержала Нидерланды в споре с Турцией

Канцлер Германии Ангела Меркель стала на сторону Нидерландов в дипломатическом конфликте страны с Турцией, как сообщает DW.

В понедельник, 13 марта, она резко раскритиковала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что нидердландцы являются "потомками нацистов". "Учитывая то, насколько Нидерланды пострадали от национал-социализма, это является абсолютно неприемлемым. И потому Нидерланды имеют мою полную поддержку и солидарность", - цитирует Меркель информагентство dpa.

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Турецкие должностные лица неоднократно в течение последних дней обвиняли европейские государства в "методах времен нацизма" и "фашизме". В частности, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Нидерланды являются "столицей фашизма". 11 марта его самолету не разрешили совершить посадку в Роттердаме. В этом же городе полиция Нидерландов не позволила провести встречу в консульстве Турции министру в делах семьи.

Еврокомиссия призвала Анкару к сдержанности и деэскалации конфликта.