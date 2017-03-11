Межгосударственный скандал: Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма и фашистами"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами после того, как правительство страны отозвало разрешение на посадку для самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте охарактеризовал это высказывание как "несбалансированное".

"Это, конечно, совершенно безумное замечание", - сказал Рютте, передает Русская служба Би-би-си.

Турция в связи с этим инцидентом вызвала посла Нидерландов для дальнейших разъяснений.

Чавушоглу намеревался в субботу посетить митинг турецкой общины в Роттердаме, чтобы убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны на референдуме, который пройдет 16 апреля.

"Вы можете не пускать нашего министра иностранных дел, сколько хотите. Посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию", - сказал Эрдоган.

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Однако мэр Роттердама запретил проведение митинга и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИД участвовать в нем.

Чавушоглу в ответ пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну.

В заявлении кабмина Нидерландов уточняется, что такое решение было принято в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности".

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"Турецкие власти публично пригрозили ввести санкции. В связи с этим достижение разумного решения невозможно", - говорится в заявлении.

В апреле в Турции пройдет референдум по поправкам к конституции, на котором будет решаться вопрос введения президентской формы правления.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека.