Крушение вертолета в Стамбуле: МИД РФ подтвердил гибель четырех россиян

"Турция - пять человек, включая четырех россиян, погибли, два человека ранены в результате падения вертолета в Стамбуле", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта в Стамбуле разбился вертолет, пятеро человек погибли при крушении.

Согласно сообщениям местных СМИ, на борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четырех иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами.