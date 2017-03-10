Крушение вертолета в Стамбуле: МИД РФ подтвердил гибель четырех россиян
13:06, 10 марта 2017Мир
4771 4
Четверо россиян погибли в результате падения вертолета в Стамбуле, сообщает Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
В центре Стамбула упал вертолет / Скриншот
"Турция - пять человек, включая четырех россиян, погибли, два человека ранены в результате падения вертолета в Стамбуле", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Читайте такжеВ Конго погибли российские пилоты - СМИ
Как сообщал УНИАН, 10 марта в Стамбуле разбился вертолет, пятеро человек погибли при крушении.
Согласно сообщениям местных СМИ, на борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четырех иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter