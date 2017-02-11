В Австрии ищут двойника Гитлера, которого видели в родном городе диктатора

В австрийском городе Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, разыскивают двойника диктатора, которого видели там несколько раз. Об этом пишет Reuters.

Местная власть проверяет соответствующую информацию о том, что двойника с характерными усами, прической и похожем одежде, видели в городе дважды.

"Я часто видел этого джентльмена в Браунау и интересно, что это значит", – сообщил газете Oberoesterreichische nachrichten местный житель.

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В местной прокуратуре подтвердили информацию о том, что человек, похожий на Гитлера, объявлен в розыск.

Известно, что мужчина, вероятно, в возрасте от 25 до 30 лет, последний раз был замечен в местном книжном магазине за просмотром журналов про Вторую мировую войну, при этом в местном баре он представился как Харальд Гитлер.

По крайней мере один раз, он был сфотографирован перед домом, где родился Гитлер.

Как сообщал УНИАН ранее, в австрийском городе Браунау-на-Инне снесут дом, где родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.