Первые 5 дней в Белом доме: Дональд Трамп назвал мир злым (видео)

20:25, 26 января 2017
Мир
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И новый президент США собирается действовать соответственно, например - мучать заключенных.

Первые 5 дней в Белом доме: Дональд Трамп назвал мир злым /

А значит, можно строить стену с Мексикой, запрещать мигрантам въезд в Америку, выгонять тех, кто уже там поселился, мучить заключенных в тайных тюрьмах ЦРУ.

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Чем отличился за первую неделю каденции Дональд Трамп - журналистка ТСН собрала первые заявления нового американского руководителя.

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Теги: #Трамп#президент#видео