Первые 5 дней в Белом доме: Дональд Трамп назвал мир злым (видео)

А значит, можно строить стену с Мексикой, запрещать мигрантам въезд в Америку, выгонять тех, кто уже там поселился, мучить заключенных в тайных тюрьмах ЦРУ.

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