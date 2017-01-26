Первые 5 дней в Белом доме: Дональд Трамп назвал мир злым (видео)
20:25, 26 января 2017Мир
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И новый президент США собирается действовать соответственно, например - мучать заключенных.
45-й президент назвал мир злым / скриншот
А значит, можно строить стену с Мексикой, запрещать мигрантам въезд в Америку, выгонять тех, кто уже там поселился, мучить заключенных в тайных тюрьмах ЦРУ.
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Чем отличился за первую неделю каденции Дональд Трамп - журналистка ТСН собрала первые заявления нового американского руководителя.
Первые 5 дней в Белом доме: Дональд Трамп назвал мир злым
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