Трамп хочет еженедельно публиковать отчет о преступлениях, совершенных иммигрантами

Дональд Трамп приказал своей новой администрации публиковать еженедельные отчеты о преступлениях, совершенных иммигрантами. Об этом пишет The Independent.

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Новый указ Трампа об иммиграции содержит параграф, в котором cекретарь по госбезопасности обязывается "обнародовать исчерпывающий перечень преступных действий, совершенных иммигрантами" в США.

Также в списке будут указаны города, где нелегалов не преследуют за нарушение иммиграционного законодательства.

В указе не уточняется, что в этот перечень должны быть включены только преступления нелегальных иммигрантов, то есть речь идет и о правонарушениях, совершенных мигрантами, которые находятся в США легально.

Как известно, в указе Трампа под названием "Об усовершенствовании контроля над иммиграцией и охране границы" речь идет о строительстве стены на границе США с Мексикой, депортации нелегальных иммигрантов, создании новых центров содержания мигрантов под стражей и найме еще 5000 пограничников.

В ответ на угрозы Трампа, мэры-демократы ряда крупных городов США, включая Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл, заявили, что они откажутся сотрудничать с федеральными органами власти в вопросе депортации иммигрантов.

Республиканец в ответ заявил, что эти города не получат федерального финансирования, что в тот же день закрепил указом о "повышение общественной безопасности в США". В нем указано, что города, отказывающиеся преследовать нелегалов за нарушение иммиграционного законодательства "не имеет права на федеральные гранты".

Однако некоторые эксперты полагают, что такой шаг может быть незаконным. Законодательство США предполагает, что в федеральном финансировании может быть отказано, только если город отказывается выполнять указы, непосредственно связанные с финансированием, которое они получают.