Стена Трампа на границе с Мексикой: Словно объявление войны - Der Spiegel

Об этом пишет Клаус Эрингфельд в статье "Словно объявление войны", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Обычно, Энрике Краузе высказывается более тонко, но в последнее время предсказания историка мрачные и довольно грубые: "Эра Трампа, во всех отношениях, кроме военного, может закончиться войной между США и Мексикой". Мексика должна четко осознавать масштаб проблемы, говорит Краузе, один из ведущих интеллектуалов страны. "Мы стоим на пороге смены эпох".

Когда Краузе говорил это, Дональд Трамп еще не подписал указ о строительстве стены на на границе с южным соседом. Но когда новый президент США в среду действительно принял такое решение, изумление в Мексике сменилось гневом.

Читайте такжеThe Washington Post: Трамп убивает ТТП, тем самым позволяя Китаю одержать первую большую победу

Интеллектуалы, активисты и политики всех партий требуют от своего президента Энрике Пенья Ньето отменить свой визит в Вашингтон во вторник, ведь речь идет о достоинстве и суверенитете страны. "Этот указ – пощечина", - сказал бывший министр иностранных дел Хорхе Кастаньеда радиостанции "Формула". Нужно знать, где проходит красная линия. "Президент не получил одобрение мексиканского народа, чтобы вести переговоры с Дональдом Трампом о капитуляции Мексики", - сказал Алехандро Солалинде, известный священнослужитель, который выступает за права мигрантов. Десятки политиков и депутатов потребовали от своего лидера, по крайней мере, отложить на некоторое время запланированную на вторник поездку в Вашингтон. Мексика должна сделать заявление.

Тем не менее, министр иностранных дел Мексики Видегарай сказал, что запланированный визит состоится.

Кто платит - и как?

Поздно вечером в среду, президент Пенья Ньето обратился к своему народу и выразил сожаление по поводу решения Трампа о строительстве стены. "Мексика не верит в стены", - подчеркнул он, добавив: "Я несколько раз уже говорил, что мы не будем оплачивать никаких стен".

Однако, Трамп дал предвыборное обещание, что соседняя страна в конечном счете оплатит стену на границе, даже если в начале США придется финансировать строительство из государственной казны.

Тем не менее, не совсем понятно, как Трамп может реализовать свою угрозу. Он говорил о финансировании за счет налогов на переводы за рубеж 8-12 миллионов мексиканских мигрантов, которые живут в США без надлежащих документов. В прошлом году все живущие в США мексиканцы перечислили родственникам домой в общей сложности около 25 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что строительство стены обойдется значительно дороже, чем оценивает Трамп – по их расчетам, потребуется до $ 40 млрд.

Он также хочет резко увеличить стоимость виз для мексиканцев. Кроме того, планируются и штрафные пошлины, которые он хочет ввести для товаров, изготовленных в Мексике и экспортируемых в США. Последнее будет явным нарушением правил Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA, которое Трамп хочет пересмотреть. По крайней мере, Мексика имеет юридические основания для противодействия штрафным пошлинам.

Выбор времени - также своего рода издёвка

Своим указом, о подписании которого Трамп неоднократно заявлял, он окончательно превратил десятилетия дружбы и партнерства между двумя странами во вражду. При этом, строительство стены было необходимо всегда, а не только сейчас. По данным Pew Research Center в Вашингтоне, сегодня в США эмигрируют так мало мексиканцев, как никогда, за последние 15 лет. Между тем, баланс в США даже отрицательный. В 2014 году домой вернулись более 140 000 мексиканцев, которые искали путь в, казалось бы, землю обетованную на севере.

Мексиканцы не видят необходимости в стене, но она служит символом раскола и равносильна отказу от добрососедства. Но, если вернуться ко взглядам Энрике Краузе, то строительство стены следует воспринимать как объявление войны. Указ в Мексике восприняли как особо изощренную издёвку, поскольку в день подписания в Вашингтоне находились министры иностранных дел и экономики Мексики, Луис Видегарай и Ильдефонсо Гуахардо. Они организуют подготовку к визиту Пенья Ньето 31 января.

Кажется, что мексиканцы теперь действительно убедились, что президент Трамп выполняет обещания кандидата Трампа. Впервые в современной истории соседних стран в Белом доме сидит тот, кто решился на открытую враждебную конфронтацию с Мексикой. Многие мексиканцы вдруг вспомнили, что Соединенные Штаты во время вооруженного конфликта 1846-1848 гг. захватили большую часть территории их страны.

Попытка "остановить историю"

Это еще одна причина, почему народ латиноамериканской страны ощущает что-то вроде любви-ненависти к большому соседу. Трудно найти мексиканца, который не морщил бы нос, услышав слово "гринго" (обычно, так называли американцев). Но те, кто этого не делает, имитируют "американский образ жизни". Мексиканцы напоказ отвергают американизацию, но внутри страны они уже давно смирились с ней. На улицах и внутреннем рынке доминируют американские розничные торговые сети и промышленные компании, английские слова проникли даже в мексиканский испанский.

Таким образом, президент-республиканец одним махом уничтожил многолетние хорошие отношения, и хочет не только превратить 3200-километровую границу в крепость с высокой степенью защиты, но и отказаться от 23-летнего соглашения о свободной торговле с Мексикой и Канадой NAFTA.

Возвращается время, когда сильный притесняет слабых. Это знакомая картина угроз и преследований, говорит писатель Эктор Агилар Камин. Планы Трампа – это попытка "остановить историю". Но Мексика – "часть Соединенных Штатов, и наоборот", - говорит Агилар Камин. Стена этого не изменит. "Я не могу даже подумать об условиях еще более неподходящих для поездки мексиканского главы государства в Соединенные Штаты", - говорит автор.

Каждый мексиканец растет и постоянно слышит такую фразу: "Бедная Мексика, так далеко от Бога и так близко к Соединенным Штатам". Никогда в последние десятилетия это удачное замечание не было более оправданным, чем сегодня. Но на самом деле, следует сказать: "Бедная Мексика, так далеко от Бога и так близко к Дональду Трампу".