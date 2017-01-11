Трамп уклонился от ответа о своем отношении к новым санкциям против РФ

Об этом он сказал на первой пресс-конференции для журналистов после избрания президентом США.

Трампа спросили, отклонит ли он санкции действующего президента США Барака Обамы, введенные из-за кибератак РФ на американские учреждения во время президентских выборов в 2016 году, а также что он думает о законопроекте сенаторов, предусматривающем введение жестких санкций в ответ на хакерские атаки. В частности, журналисты вспомнили имя сенатора Линдси Грэма, который призывает к более жестким санкциям.

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В свою очередь Трамп высмеял Грэма, который является одним из самых ярых критиков избранного президента.

Сначала Трамп спросил, какой именно законопроект Грэм собирается ему отправить, после чего сказал: «Я не слышал, что Линдси Грэм собирается это сделать».

Избранный президент, говоря о Грэме, сказал: «Я соперничаю с ним в течение определенного периода времени. Однажды он разобьет один процент этого барьера».

Трамп завершил свой ответ словами, что на самом деле Грэм является хорошим человеком.

Как сообщал УНИАН, Грэм является одним из сенаторов США, который призвал Трампа наказать Россию за хакерские атаки. Он 10 января вместе с другими сенаторами представил законопроект о введении более жестких санкций против России из-за кибератак, который также предусматривает запрет признания аннексии Крыма.