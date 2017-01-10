В Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ за кибератаки

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительным материалам, предоставленным аппаратом сенатского комитета по иностранным делам, предлагается законодательно закрепить положения исполнительного указа президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года о введении ограничений против лиц, причастных к вредоносной активности в киберпространстве, которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

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Помимо этого, законопроект предусматривает обязательное введение запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов. Более того, ограничения вводятся и против тех, кто предоставляет хакерам финансовую и материальную поддержку.

Разработчики законопроекта также считают нужным ввести санкции за сотрудничество с российским оборонным и разведывательным сектором, включая Федеральную службу безопасности и главное управление генерального штаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Министру национальной безопасности США даются полномочия провести публичные мероприятия с целью проинформировать общественность о возможных киберугрозах. На реализацию предложенных мер сенаторы предлагают выделить 25 млн долларов в 2018 и 2019 финансовых годах.

Как сообщал УНИАН, Обама заявил о введении санкций против 9 разведывательных учреждений и лиц из РФ и объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов из-за кибератаки на американские учреждения.

Американский президент отметил, что Государственный департамент закрывает два российских учреждения в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российскими служащими для сбора разведывательной информации. Также Обама назвал 35 дипломатов сотрудниками российской разведки в США.

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Санкции введены против Федеральной службы безопасности РФ, Главного управления (Главного разведывательного управления) Генерального штаба вооруженных сил РФ, некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (Москва), ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), ООО «Цифровое оружие и защита» (прежнее название Esage Lab).

Также ограничительные меры введены в отношении начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – заместителя начальника Генштаба Игоря Коробова и двух его первых заместителей Владимира Алексеева и Игоря Костюкова, а также заместителя Сергея Гизунова.

Кроме того, в список внесены хакеры Евгений Богачев (проживает в Анапе) и Алексей Белан (проживает в Краснодаре).