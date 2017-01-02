В Конгрессе США могут представить более жесткий пакет санкций против РФ

Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC, передает РБК.

"Мы думаем, что должно быть сделано больше. Мы не думаем, что, откровенно говоря, предпринятые шаги достаточны для сдерживания. Вы увидите поддержку более жестких санкций со стороны обеих партий в Конгрессе", - подчеркнул он.

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"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы - такие, как Джон Маккейн и Линдси Грэм - вместе представят пакет более жестких санкций", - добавил он.

Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках.

"Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее", - подчеркнул член палат представителей.