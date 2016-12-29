Трамп высказался против санкций в отношении России в ответ на кибератаки

Об этом сообщает DW.

"Нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто не представляет, что происходит. У нас множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, у нас нет той безопасности, которая нам нужна", - сказал Трамп, находясь во Флориде, в ответ на просьбу прокомментировать намерения ввести новые санкции против РФ.

Читайте такжеCNN сообщил, когда США введут санкции против России за кибератаки

Как сообщал УНИАН, Администрация американского президента Барака Обамы готовит экономические санкции и скрытые кибероперации в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы в США.

Власти США обвиняют Россию в хакерских атаках на серверы Национального демократического комитета, с которых были украдены документы Демократической партии.

Американский сенатор Линдси Грэм, выступая 28 декабря в Риге, заявил, что «Конгресс проведет расследование причастности России в выборы, и новые санкции, одобренные обеими партиями, больно ударят по России и особенно по Владимиру Путину».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова угрожает ответом в случае принятия США новых санкций против РФ за кибератаки Москвы на американские учреждения.