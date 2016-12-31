Новые санкции из-за кибератак будут представлены в отношении России и Путина - сенатор Грэм

Об этом в интервью Радио Свобода, во время пребывания в Киеве заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Читайте также"Обама предупреждал": США ввели санкции против России за хакерские атаки

«В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическом и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон», – сказал Грэм.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью Радио Свобода также не исключил усиления санкций против России за кибератаки во время президентской кампании в США.

Ранее УНИАН сообщал, что американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм домагтимуться более жестких санкций в отношении РФ за вмешательство в президентские выборы в США.