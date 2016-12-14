"Так дальше не может продолжаться": экс-глава ЦРУ раскритиковал Трампа за пренебрежение брифингами разведки
16:48, 14 декабря 2016Мир
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Новоизбранный президент Дональд Трамп рискует столкнуться с обвинениями в пренебрежении брифингами ЦРУ, если США атакуют террористы.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом заявил Леон Панетта во время Арабского стратегического форума, который проходит в Дубае, сообщает Reuters.
При этом Панетта отметил, что ответственность за потенциальные теракты на США «падет на президента».
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«Я видел президентов, которые интересуются источниками информации спецслужб и подвергают сомнению то, что эта информация проверяема. Однако я никогда не видел президента, который заявлял бы, что ему эта информация не нужна», - сказал он.
Также он добавил, что пренебрежение Трампа «не может продолжаться».
Леон Панетта возглавлял ЦРУ во время первого президентского срока Барака Обамы.
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