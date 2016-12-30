Переговоры Асада с оппозицией в Казахстане могут пройти в середине января (видео)

Взамен они хотят сесть с оппозиционерами за стол переговоров в казахстанской Астане без США и без западных посредников. Мирить Башара Асада с его оппонентами теперь будут Россия, Турция и Иран. Встреча может состояться уже в середине января.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров. После этого армия президента Асада заявила о прекращении боевых действий на всей территории страны с полуночи 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Также утверждалось, что в случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Турции и РФ начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.

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23 декабря армия Асада объявила о возвращении контроля над Алеппо. Асад заявил, что возвращение Алеппо под контроль было такой же победой для РФ и Ирана, как и для его страны.

Наступление сил Асада и союзников на Алеппо вызвало широкую критику со стороны международного сообщества.

Лидеры Великобритании, США, Германии, Франции, Канады и Италии вместе осудили действия сирийского правительства и "его международных союзников, особенно России". Они охарактеризовали ситуацию в Алеппо как гуманитарную катастрофу, происходящую на наших глазах".

29 декабря специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что прекращение боевых действий в Сирии может способствовать проведению под эгидой ООН 8 февраля 2017 года переговоров по урегулированию ситуации в этой стране.